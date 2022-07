União Sportiva joga em Vagos no arranque da Liga

O União Sportiva vai jogar em Aveiro a primeira jornada da Liga feminina de basquetebol na temporada de 2022/2023. De acordo com o sorteio realizado ontem no auditório do Pavilhão Multiúsos de Odivelas, as vice-campeãs nacionais vão viajar até ao distrito de Aveiro para defrontar a formação do Vagos.



Já o Benfica vai iniciar a defesa do bicampeonato com uma deslocação ao reduto do recém-promovido CPN, estando o início da competição agendado para os dias 1 e 2 de outubro.

No que diz respeito ao sorteio da Liga masculina, o Lusitânia vai começar a competição jogando no pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo perante o Sangalhos.



A prova vai arrancar no fim de semana de 24 e 25 de setembro e a primeira jornada vai contar com o dérbi de Lisboa entre o Sporting e o Benfica. O FC Porto, vice-campeão nacional, recebe o CAB Madeira na primeira jornada do campeonato.





Liga Masculina

Programa da 1.ª jornada (24 e 25 de setembro: FC Porto - CAB Madeira; Lusitânia - Sangalhos; Sporting - Benfica; Esgueira - Imortal; Guimarães - Oliveirense; Ovarense - CD Póvoa.

Liga Feminina

Programa da 1.ª jornada (1 e 2 de outubro): Esgueira - Quinta Lombos; Imortal - Olivais; Vagos - União Sportiva; CPN - Benfica; Galitos - CAB Madeira; GDESSA - CDEFF.