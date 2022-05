O Santa Clara estabeleceu domingo, após o jogo da 33.ª jornada da I Liga, vários recordes na competição: invencibilidade em casa, uma volta inteira sem perder na condição de visitado e recorde de pontos em casa na segunda volta.



“Uma volta inteira sem perder em casa acho que é uma obra muito bem feita por parte desses jogadores. Batemos o recorde de pontos. Batemos o recorde de invencibilidade. Uma volta sem perder em casa, acho que é brilhante”, considerou Mário Silva no final da partida com o Paços de Ferreira, jogo que os encarnados de Ponta Delgada venceram por 2-0.



Os feitos, fez questão de vincar o treinador, “são dos jogadores” que, diz ainda, “foram briosos”, principalmente numa época “com tanta instabilidade e tantos problemas” vividos no seio da SAD, no clube e dentro do grupo de trabalho, que ao longo da presente temporada foi orientado por quatro treinadores.



O momento atual da equipa é, talvez, o melhor da época e Mário Silva lamenta mesmo que a temporada de 2022/2023 esteja já a poucos dias de finalizar: “era bom que nem acabasse essa época, porque isso está tão bom que devia continuar”, atirou Mário Silva.



Sobre o jogo, o treinador afirmou que a equipa foi capaz de lidar com uma situação que, muitas vezes no futebol, tem um efeito contrário: a superioridade numérica.



“Não gosto nada de jogar contra 10. Não é fácil jogar contra 10. Muitas vezes há uma expulsão e parece que fica tudo mais fácil e é o contrário. Às vezes, fica tudo mais difícil.



Acho que neste jogo só uma equipa personalizada como a nossa e séria como a nossa conseguia contra 10 fazer um jogo muito bem conseguido”, realçou Mário Silva.