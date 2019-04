"UE aprova fundos comunitários para construção da incineradora" é a manchete desta terça-feira do Açoriano Oriental.

"Câmara já recebeu novo projeto para a Calheta", "Formação em emergência para médicos de ilhas sem hospital", "PPM denuncia “caos” na deslocação de doentes" e "Nova geração de programadores está a ser formada na Terceira" são outros destaques desta edição.



No desporto, chamadas para "Investidor do Santa Clara vai construir dois campos de futebol" e "Sara Silva conquista prata na Taça do Mundo".