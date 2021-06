Tripulante de barco de pesca transportado para hospital em Ponta Delgada

Em comunicado, o Comando da Zona Marítima dos Açores adiantou que o tripulante, de 55 anos, "de nacionalidade portuguesa" estava a bordo da embarcação de pesca “Cabo do Mar”, com bandeira portuguesa, "a navegar a 463 quilómetros a sudeste da ilha de São Miguel", com "sintomas de fortes dores abdominais e vómitos".

A operação iniciou-se ao final da manhã de segunda-feira, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes (RCC Lajes) e o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU-MAR).

A evacuação médica foi efetuada por uma aeronave EH-101 da Força Aérea Portuguesa (FAP), que transportou o doente para o aeroporto de Santa Maria, onde aterrou na noite de segunda-feira.

Posteriormente, uma aeronave C-295 da FAP transportou o tripulante de Santa Maria para a ilha de São Miguel, numa operação concluída às 23:25 locais (00:25 em Lisboa) de segunda-feira.

Ainda segundo a Marinha, à chegada a São Miguel, o tripulante foi "transferido para o Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada".

Na ação de evacuação do tripulante "esteve ainda envolvida a corveta António Enes", diz ainda o comunicado.