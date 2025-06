PSD diz que Açores são exemplo pela liderança e pelo pioneirismo

“Hoje mesmo, coincidindo com este Dia dos Açores, somos motor para um novo tempo na resposta aos desafios do ambiente e da proteção dos oceanos”, afirmou Bruto da Costa, salientando que os Açores se destacam na Conferência das Nações Unidas para os Oceanos “pela decisão de efetivar a criação da rede de áreas marinhas protegidas”.



“Somos exemplo não apenas no que estamos a concretizar, estando no pelotão da frente, e ao nosso encontro chega também a aprovação do Pacto para os Oceanos que será apresentado pela Comissão Europeia”, disse o líder parlamentar do PSD na sessão solene do Dia dos Açores, que este ano decorre na Praia da Vitória, na ilha Terceira.



E prosseguiu: “Sobretudo, somos exemplo pela liderança e pelo pioneirismo em garantir, por um lado, um futuro comprometido com a sustentabilidade a preservação e a boa gestão de recursos, mas igualmente comprometidos com o presente e com total determinação em garantir esse otimismo para o futuro, assegurando que o presente é de coesão económica e social”.



“Hoje, os Açores completam ainda melhor este círculo virtuoso de autogoverno com desenvolvimento económico e social. E é pela correspondência entre estes desafios coletivos que podemos afirmar com total convicção, tal como o nosso hino pela magistral Natália Correia: ‘Os Açores são a nossa certeza de traçar a glória de um povo’”, observou.



O social-democrata também referiu que o Dia dos Açores é celebrado hoje evocando a força da autonomia, a riqueza da cultura e o compromisso dos açorianos com o futuro.



“Assinalamos meio século de democracia e liberdade em Portugal, conquistas que abriram caminho ao regime autonómico e à afirmação da nossa identidade insular. Recordamos, também, os 50 anos da manifestação de 06 de junho de 1975, quando milhares de açorianos se uniram para exigir autonomia e defender a liberdade, num momento decisivo para a nossa história”, disse Bruto da Costa.



Reconheceu que foi também a coragem desse dia que lançou as bases do autogoverno: “Hoje, ninguém pode ter dúvidas, é em democracia, em liberdade e dando consistência a uma autonomia progressiva que podemos continuar a responder aos anseios dos povos insulares.”



O líder parlamentar do PSD açoriano referiu ainda que foi a autonomia constitucional e democrática que possibilitou que os Açores alcançassem “inúmeras conquistas de desenvolvimento coletivo, de coesão económica e social”.



O PSD fechou as intervenções dos partidos com assento parlamentar, não tendo discursado representantes do BE (António Lima), IL (Nuno Barata) e do PAN (Pedro Neves), por se encontrarem ausentes.



As comemorações que hoje decorrem na Praia da Vitória são uma organização conjunta da Assembleia Legislativa e do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), na sequência da instituição do Dia da Região Autónoma dos Açores, em 1980, para comemorar a açorianidade e a autonomia.



A data, feriado regional, é celebrada na segunda-feira do Espírito Santo.



Na sessão solene vão ser impostas 20 insígnias honoríficas açorianas que visam distinguir cidadãos e entidades que se tenham destacado "por méritos pessoais ou institucionais, atos, feitos cívicos ou por serviços prestados à região”.



Será atribuída uma insígnia autonómica de valor, quatro insígnias autonómicas de reconhecimento, duas de mérito profissional, uma de mérito industrial, comercial e agrícola e doze insígnias autonómicas de mérito cívico.