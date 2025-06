CDS-PP/Açores afirma que deputados têm obrigação de dignificar a autonomia

“A Autonomia não se esgota nesta celebração, nem neste dia. Deve ser vivida todos os dias, nas escolas, nas empresas, nas famílias, nos serviços públicos. E cabe-nos a nós, enquanto representantes eleitos, a obrigação de a respeitar, de a defender e, sobretudo, de a dignificar”, afirmou, na sessão solene do Dia dos Açores, na Praia da Vitória.



O deputado centrista salientou que a autonomia dos Açores “não foi um presente”, mas uma conquista de quem se recusou a ver as ilhas esquecidas e “teve coragem de lutar por voz própria e por respeito”.



“É essa autonomia, feita de liberdade, responsabilidade e exigência, que hoje celebramos. Mas não basta celebrar, é preciso cumprir. Autonomia é usar os nossos poderes para transformar vidas”, vincou.



Pedro Pinto alertou, no entanto, que “há quem queira reduzir a política a gritaria”, num tempo em que “a velocidade da informação é vertiginosa, desafiando a profundidade do pensamento” e “em que a espuma do momento ofusca o essencial”.



“Numa era de mensagens rápidas e descartáveis, é imperativo que tenhamos políticas que perdurem e que resistam à desinformação. O CDS-PP está aqui não para alimentar o ruído, mas para construir soluções”, apontou.



O deputado centrista disse que o partido construiu pontes “mesmo quando o mais fácil seria optar pela crítica vazia ou pela oposição estéril” e foi “o garante da estabilidade”, em tempos de incerteza.



“Defendemos políticas com visão, com consistência e que não cedam à tentação do aplauso fácil, mas que resistam ao tempo e mudem verdadeiramente a vida dos açorianos, de todos os açorianos. Fomos, somos e continuaremos a ser um partido responsável”, reforçou.



As comemorações que hoje decorrem na Praia da Vitória são uma organização conjunta da Assembleia Legislativa e do Governo Regional açoriano, na sequência da instituição do Dia da Região Autónoma dos Açores, em 1980, para comemorar a açorianidade e a autonomia.



A data, feriado regional, é celebrada na segunda-feira do Espírito Santo.



Na sessão solene vão ser impostas 20 insígnias honoríficas açorianas que visam distinguir cidadãos e entidades que se tenham destacado "por méritos pessoais ou institucionais, atos, feitos cívicos ou por serviços prestados à região”.



Será atribuída uma insígnia autonómica de valor, quatro insígnias autonómicas de reconhecimento, duas de mérito profissional, uma de mérito industrial, comercial e agrícola e doze insígnias autonómicas de mérito cívico.