PPM/Açores rejeita política de mentira, demagogia e ódio

“Os Açores estão a mudar o seu papel no mundo. Já não são apenas um ponto estratégico no Atlântico. São um lugar de encontro. Um refúgio. Um espaço de esperança. Aqui, todos os homens são iguais. Aqui, todos têm lugar à mesa. Aqui, ninguém é estrangeiro no coração dos outros”, afirmou João Mendonça, na sessão solene do Dia dos Açores, na Praia da Vitória.



O deputado único do PPM na Assembleia Legislativa dos Açores disse que se vivem “tempos sombrios” e que a política se tornou “um palco para o insulto”.



“A mentira corre mais veloz do que a verdade. A raiva é vendida como coragem. A demagogia como justiça. Alimenta-se o medo. Explora-se o ressentimento”, apontou.



João Mendonça frisou que o PPM decidiu “não seguir esse caminho”.



“Recusamos a mentira. Recusamos a demagogia. Recusamos o ódio. Podemos não ter os votos de muitos, mas temos um compromisso com todos. Queremos ser um refúgio de dignidade na política. Um abrigo de humanidade. Uma trincheira de solidariedade. Sim, porque esse é o espírito e a essência do nosso povo”, sublinhou.



Segundo o deputado monárquico, “o povo açoriano venceu-se a si mesmo muitas vezes”.



“Venceu a fome com partilha. Venceu a distância com afeto. Venceu o medo com fé. É essa a grandeza que hoje celebramos. E é essa grandeza que nos inspira”, reforçou.



As comemorações que hoje decorrem na Praia da Vitória são uma organização conjunta da Assembleia Legislativa e do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), na sequência da instituição do Dia da Região Autónoma dos Açores, em 1980, para comemorar a açorianidade e a autonomia.



A data, feriado regional, é celebrada na segunda-feira do Espírito Santo.



Na sessão solene vão ser impostas 20 insígnias honoríficas açorianas que visam distinguir cidadãos e entidades que se tenham destacado "por méritos pessoais ou institucionais, atos, feitos cívicos ou por serviços prestados à região”.



Será atribuída uma insígnia autonómica de valor, quatro insígnias autonómicas de reconhecimento, duas de mérito profissional, uma de mérito industrial, comercial e agrícola e doze insígnias autonómicas de mérito cívico.