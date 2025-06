Dia dos Açores celebrado hoje com sessão solene na Praia da Vitória

A sessão solene comemorativa do Dia da Região Autónoma dos Açores está marcada para as 10:30 locais (11:30 em Lisboa), no o Auditório do Ramo Grande, e terá intervenções dos representantes dos grupos parlamentares, do presidente do Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), José Manuel Bolieiro, e do líder da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA), Luís Garcia.



Após as intervenções, serão impostas 20 insígnias honoríficas açorianas que visam distinguir cidadãos e entidades que se tenham destacado "por méritos pessoais ou institucionais, atos, feitos cívicos ou por serviços prestados à região”.



Será atribuída uma insígnia autonómica de valor, quatro insígnias autonómicas de reconhecimento, duas de mérito profissional, uma de mérito industrial, comercial e agrícola, e 12 insígnias autonómicas de mérito cívico.



A insígnia autonómica de valor vai ser atribuída à RTP - Açores e a de reconhecimento a António Manuel Fernandes da Silva Ribeiro, Cecília Beneventes de Carvalho Meireles (título póstumo), Gualter José Andrade Furtado e Miguel Corte-Real da Silveira Monjardino.



Alfredo Manuel Figueiras Martins Polena (título póstumo) e Maria de Fátima Machado Mendes Cabral serão agraciados pelo mérito profissional.



De acordo com a proposta aprovada em abril no parlamento açoriano, José Bairros Batista será condecorado com a insígnia de mérito industrial, comercial e agrícola.



Por mérito cívico serão distinguidos Ana Isa Costa Ormonde, Dimas Manuel Simas Lopes, Francisco António Nunes Pimentel Gomes, João Caetano Flores (título póstumo), Jorge Manuel Medeiros Correia Gonçalves, José da Cunha Bettencourt e Lino Freitas Fraga.



A mesma distinção ainda será entregue à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, Futebol Clube dos Flamengos, Sociedade Filarmónica Nova Aliança, Sociedade Filarmónica Recreio Ribeirense e Terceira Automóvel Clube.



No final da cerimónia de entrega das insígnias autonómicas, serão interpretados os hinos dos Açores e de Portugal, pelo Coro Pactis.



Após a sessão solene, as comemorações do Dia da Região dos Açores prosseguem com o tradicional almoço das Sopas em Honra do Divino Espírito Santo, que será servido numa tenda junto à marina da Praia da Vitória e acompanhado pela atuação da Filarmónica União Praiense.



As comemorações são uma organização conjunta da ALRAA e do Governo Regional, na sequência da instituição do Dia da Região Autónoma, em 1980, para comemorar a açorianidade e a autonomia.



A data, feriado regional, é celebrada na segunda-feira do Espírito Santo.