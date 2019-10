Três das 19 câmaras aumentaram a dívida em 2018

Destaque desta edição é para a notícia de que municípios da Povoação, Ribeira Grande e São Roque do Pico foram os únicos municípios dos Açores a aumentar o seu passivo

Nesta edição, é publicada uma entrevista com Ricardo Pacheco, onde o antigo secretário-geral do PSD/Açores revela que apoia uma candidatura de José Manuel Bolieiro à liderança do partido.

O jornal noticia ainda que as propostas de Plano e Orçamento para 2020 do Governo Regional prevê mais 51 ME de investimento.

O jogo do Santa Clara-Setúbal terminou com um empate a uma bola.