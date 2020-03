Treino dos jogadores passa a ser monitorizado

Apesar de cada elemento do plantel do Santa Clara encontrar-se em sua casa, os treinos da equipa voltam a ser coletivos e supervisionados pela equipa técnica. A medida entrou ontem em vigor e, de acordo com um comunicado do clube, “para além do acompanhamento do treino dos atletas, esta prática permitirá a manutenção das rotinas preexistentes, sendo essencial também para o fomento do espírito de grupo”.



O clube divulgou na sua página oficial do Facebook um vídeo com a primeira sessão de trabalho coletiva e, na ocasião, João Henriques explicou o motivo da decisão tomada em conjunto entre a equipa técnica e a administração da SAD.

“Estamos todos sintonizados na mesma onda. Falei com vários jogadores, o Diogo já falou com os capitães, na exigência que é obrigatória vocês colocarem uns aos outros como sempre o fizeram. Só assim é que isto vai funcionar. Adaptem-se bem, vamos continuar a estar coletivamente a trabalhar, a olhar uns para os outros, rir um bocado, conversar, dizer uns disparates e, obviamente, trabalhar”, reiterou o técnico antes do início da sessão de trabalho.



Para além do treino, também o “pequeno almoço e o ‘meeting’ voltam assim a ter um caráter coletivo, respeitando as condicionantes impostas pelas entidades competentes”, permitindo essa nova medida manter o grupo focado e mais unido em época de isolamento social.