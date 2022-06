Treinador Moncho López deixa comando da equipa de basquetebol do FC Porto

“Está falado com os meus chefes. Agradeço muito o interesse deles, mas é o fim da minha etapa como treinador do FC Porto. Acabo o meu contrato em 30 de junho e necessito parar de treinar em Portugal”, disse o técnico de 52 anos, no final da quarta partida do 'play-off' com o Benfica, que os ‘dragões’ perderam (91-63), permitindo aos ‘encarnados’ festejarem a conquista do título nacional desta época.

Moncho Lopez agradeceu “à direção do clube a confiança dada durante tantos anos” e assumiu “não estar preparado para ser adversário do FC Porto durante muito tempo”.

“Dá-me pena sair, mas a secção está tão bem entregue e com ideias tão claras, que tenho a certeza que vai continuar a marcar presença em todos os pontos altos, a jogar finais do campeonato e provavelmente a vencer”, afirmou.

O treinador espanhol, que também foi selecionador de Portugal, disse que o FC Porto passa a ser o seu clube "para sempre" e demonstrou tristeza por não se despedir do clube com o título nacional desta temporada.

“Foi a etapa mais feliz da minha vida a nível pessoal e profissional, também me sinto triste que isto acabe com uma derrota, num jogo em que e equipa não conseguiu competir", afirmou emocionado.

Sobre o seu futuro, Moncho López disse que está preparado “para parar ou continuar a treinar no estrangeiro”, falando em “interesse de outras equipas, nomeadamente de Espanha”.