Treinador do Santa Clara destaca importância de um triunfo na receção ao Guimarães

"É um dos jogos que sabemos que é importante para nós. Ao vencermos este jogo igualamos os pontos [21] que fizemos na primeira volta, nesta mesma altura, e é esse o nosso grande objetivo", afirmou João Henriques, em conferência de imprensa, no Estádio de São Miguel.

O treinador admitiu que a equipa terá de ser "muito competente" para superar o Vitória de Guimarães com o qual perdeu na primeira volta, por 2-0, a fim de conquistar três pontos importantes com vista à “meta da manutenção".

"Vamos defrontar um adversário que está a lutar pelos primeiros lugares e [na luta] para uma Liga Europa, portanto, sabemos da valia desse adversário, sabemos que é um clube com uma massa associativa tremenda, que vai estar também aqui no Estádio de São Miguel e que o seu treinador é um treinador experimentado nesta Liga e depois as individualidades que o Vitória também tem", admitiu.

João Henriques lembrou que o Santa Clara ainda não conseguiu assegurar ainda a manutenção e que por isso todos os pontos são importantes.

"Estes 32 pontos ainda não são suficientes para nós atingirmos os objetivos, este é um dos quatro jogos que ainda temos em casa e nós queremos também melhorar a nossa prestação em casa porque se somos das poucas equipas, aliás, nós e o Benfica, que tem mais pontos fora do que em casa, também queremos melhorar essa prestação”, obsservou.

Questionado sobre o receio de ter menos adeptos no Estádio de São Miguel devido ao facto de o jogo com o Vitória de Guimarães ser à mesma hora do BenficaTondela, o técnico dos insulares rejeitou um cenário de menor apoio nas bancadas.

"Vamos ter uma boa casa, com certeza, em Inglaterra há três ou quatro jogos ao mesmo tempo e depois é uma questão de opção, cada vez mais a cultura tem que ser virada para o clube da terra", disse.

João Henriques só não vai poder contar com Anderson Carvalho e Pineda, que continuam lesionados, enquanto Thiago Santana e Osama Rashid, recuperados de lesão, já estão aptos para poderem ser convocados.

O Santa Clara, oitavo classificado, com 32 pontos, defronta no sábado, às 19:30 locais, o Vitória de Guimarães, quinto, com 42 pontos, para a 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.