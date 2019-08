Tradicional distribuição de hortênsias aos iatistas marca início da Semana do Mar

Com o início de mais uma edição da Semana do Mar, na Horta, ilha do Faial, esta sexta-feira ficou marcada pela tradicional recepção de boas vindas aos iatistas que se encontram na marina, com a distribuição das hortênsias e iguarias gastronómicas da ilha do Faial.

Acompanhado pelos elementos da organização da Semana do Mar, José Leonardo Silva, presidente da autarquia da Horta, realçou, na ocasião, que “esta é a semana dos afetos onde, a par da música, da náutica e da gastronomia, se revêm amigos e familiares de longa data”.





“Esta é a melhor forma de dar o pontapé de saída naquela que é a maior festa do nosso concelho”, frisou José Leonardo Silva, citado em comunicado de imprensa.





A mensagem que José Leonardo Silva deixou, esta sexta-feira, aos iatistas tem por objetivo envolver "quem nos visita naquele que é o maior festival náutico do nosso país, a Semana do Mar é uma festa diferente porque tem uma forte atividade em terra mas também uma vertente náutica que nos orgulha e é isso mesmo que queremos transmitir".





Para o autarca, “a Semana do Mar, ao longo destes 44 anos tem sabido se reinventar, e tem sido capaz de estar à frente em muitas áreas, desde ao merchandising, passando pelo ambiente, ou mesmo pelos espetáculos que apresentamos que, este ano, contam com 50% de produção local".





Com o arranque oficial já este domingo, as propostas de animação, em terra e no mar, e passam por espetáculos musicais, pelo folclore, pelas bandas filarmónicas, exposições, feira gastronómica e, ainda, por provas de vela ligeira, vela de cruzeiro, botes baleeiros, natação, entre outras.