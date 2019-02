Tradicional Batalha das Limas condiciona trânsito em Ponta Delgada

A tradicional Batalha das Limas, que decorre na terça-feira de Carnaval na marginal de Ponta Delgada, vai contar este ano com oito equipas de guerreiros de água em nove camiões.

Todos os anos, a marginal de Ponta Delgada transforma-se num combate de água no dia do Entrudo, naquela que é uma tradição única no país que atrai centenas de pessoas, na sua maioria jovens, que, em camiões ou a pé, tentam molhar quem passa e lutam entre si.

A Câmara de Ponta Delgada informou que a Batalha vai decorrer no dia 05 de março a partir das 14 horas e que vai implicar condicionamentos no trânsito naquele dia.

"Tendo em conta a realização de mais uma edição da já tradicional Batalha das Limas, um dos pontos altos do Carnaval na maior cidade açoriana, o estacionamento ficará proibido na Avenida Infante D Henrique, desde da Praça Vasco da Gama até à rua da Fonte, e ainda na Avenida João Bosco Mota Amaral", indicou a autarquia.

A Câmara alertou ainda os participantes que "fica expressamente proibido o lançamento de ‘limas’ fora do seu percurso definido", nomeadamente entre a Praça Vasco da Gama e a Rua da Fonte.

A batalha começou por ser de flores, que posteriormente foram substituídas por limas, ou seja, pequenos recipientes em parafina produzidos artesanalmente para encher com água. Mas estes recipientes têm vindo a dar lugar aos sacos plásticos como armas de combate.