Covid-19

Trabalhadores oriundos de Itália impedidos de entrar em estaleiros de Viana do Castelo

A WestSea, subsconcessionária dos extintos Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC), não autorizou a entrada nos estaleiros de trabalhadores com origem em Itália, seguindo recomendações da Direção-Geral de Saúde e do Governo, disse fonte da empresa.