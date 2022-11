Tiago Sousa deixa Santa Clara ao fim de dois anos

O treinador adjunto Tiago Sousa encerrou, após a conclusão da 13.ª jornada da I Liga, a sua ligação ao Santa Clara.



No início da época, e por motivos pessoais, Tiago Sousa deixou de integrar a tempo inteiro a equipa técnica de Mário Silva, colaborando com a equipa nas deslocações ao território continental português, mas no último mês, e a pedido do treinador principal, regressou aos Açores a tempo inteiro.



Todavia, e por questões familiares, Tiago Sousa cessou as suas funções no Santa Clara, curiosamente no melhor momento exibicional e desportivo da equipa esta temporada.

“Decidi, em consciência, que o meu percurso enquanto treinador adjunto deveria manter-se num projeto que me permitisse cumprir com os meus preceitos: estar no treino e estar próximo da família”, justificou, assim, Tiago Sousa a sua saída em nota de imprensa.



O técnico de 38 anos juntou-se aos encarnados de Ponta Delgada na temporada de 2020/2021, integrando a estrutura então liderada por Daniel Ramos, tendo ainda feito parte das equipas de Nuno Campos e Mário Silva.



Tiago Sousa esteve ainda como treinador interino do Santa Clara durante sensivelmente um mês, tendo na ocasião dirigido a equipa (entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022) em três partidas, alcançando duas vitórias (Guimarães e Sporting por 1-0 e 3-2, respetivamente) e uma derrota (Paços de Ferreira por 2-1).