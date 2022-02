Tempestade 'Wanda' com probabilidade "baixa" de atingir grupo ocidental dos Açores

Em comunicado enviado às redações, a delegação dos Açores do IPMA refere que às 09h00 de hoje, e de acordo com o National Hurricane Center (NHC) de Miami, responsável pela monitorização dos ciclones tropicais no Atlântico, "a tempestade tropical 'Wanda' encontrava-se a aproximadamente 1.025 quilómetros a oeste/noroeste dos Açores.

"A trajectória desta tempestade apresenta uma elevada incerteza", segundo o IPMA, informando que "a probabilidade de atingir o grupo Ocidental", composto pelas ilhas das Flores e Corvo, "é baixa".

Ainda assim, o IPMA alerta que "nas próximas horas permanecem as condições para a ocorrência de chuva forte devido a um sistema frontal quase-estacionário que está a afetar o arquipélago", em especial os grupos Ocidental e Central.

As ilhas do grupo Central estão sob aviso amarelo, que vai vigorar até às 05h00 de sábado, tendo em conta as previsões de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.