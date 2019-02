TAP oferece descontos em voos na Europa e da Europa para o Brasil ou América do Norte

As mais lidas

Esta promoção aplica-se também nos voos entre cidades portuguesas e visa estimular as viagens e atrair ainda mais turistas para os vários destinos em Portugal.

O valor da oferta é de 30 euros na compra de uma nova viagem para a Europa. Se o destino final for nos Estados Unidos da América, o valor é de 60 euros. Já os clientes que adquirirem viagens para o Brasil terão 100 euros de desconto. Estes descontos são para voos de ida-e-volta, ou de metade do valor em viagens de um só sentido.

Os passageiros que viajarem neste período na TAP, recebem um desconto para voltarem a viajar até 31 de março de 2019, em voos na Europa e da Europa para o Brasil ou América do Norte

A TAP está a oferecer descontos a todos os passageiros que viajaram ou vão viajar com a Companhia no período compreendido entre 1 de dezembro de 2018 e 28 de Fevereiro de 2019, adianta comunicado da empresa.

Os passageiros com viagens na TAP entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2019 ganham desconto em novas viagens até 31 de março.

