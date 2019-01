Taça do Mundo de Veteranos de futebol de 11 na Lagoa

Entre 8 e 10 de fevereiro, o concelho de Lagoa recebe a Taça do Mundo de Veteranos de futebol de 11, que decorrerá nos campos João Gualberto Borges Arruda (Rosário) e Mestre José Leste (Água de Pau), numa organização da Catchawards, com o patrocínio da Câmara Municipal de Lagoa e o apoio da Associação de Futebol de Ponta Delgada.

Segundo nota informativa, a entidade organizadora conta trazer ao concelho cerca de 250 pessoas. Além das equipas anfitriãs do Clube Desportivo Operário e Santiago Futebol Clube, marcam presença neste evento mais dez equipas, provenientes de Portugal Continental e Espanha, entre elas, o Real Sociedad Club de Fútbol e o Vitória Futebol Clube. O Centro Asturiano de Oviedo é também um dos participantes deste torneio.

Maia Clube, Vitória do Pico da Pedra, São Roque de Aveiro, São Roque Açores, Real SC, União Micaelense, Vitória FC e Estrela de Santo André, são outras equipas que marcam presença nesse evento.



Acrescenta a nota que os encontros decorrerão nos campos João Gualberto Borges Arruda e Mestre José Leste, nos dias 8 e 9 de fevereiro, das 9 às 19 horas, e apenas da parte da manhã, durante o dia 10 de fevereiro.





Na sexta-feira, disputam-se os jogos da fase de grupos, com destaque para o Clube Desportivo Operário vs Real Sociedad e Santiado vs Oviedo. Ficam reservados para sábado, os encontros relativos aos quartos de final e meias finais.



A final disputa-se no domingo, pelas 11h20, no Campo João Gualberto Borges Arruda, sendo precedido do jogo de 3.º e 4.º classificados.