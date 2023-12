Surf e cinema unem-se em festival com sete curtas nos Açores

O Surf Films Roadshow, apresentado pelo Portuguese Surf Film Festival, em colaboração com o projeto Save Waves Azores, da Associação de Surf da Terceira, vai exibir sete curtas-metragens no Teatro Ribeiragrandense, hoje às 20h00.

Após 10 anos o Portuguese Surf Film Festival, que acontece anualmente na Ericeira, regressou aos Açores, a convite da Associação de Surf da Terceira, e trouxe uma amostra de filmes de sete filmes, muitos dos quais premiados.

Conforme explica o presidente da Associação de Surf da Terceira, André Avelar, em declarações ao Açoriano Oriental, o festival não é apenas para a comunidade de surf, pois tem o objetivo também de “dar uma pequena amostra às pessoas que não têm essa ligação [com o surf] para de alguma forma passarem a ter”, ou “para dar o desejo a de ter”, tal como, “dar a conhecer a forma efetiva como se vive o surf e as preocupações que temos no que respeita à proteção ambiental e a relação com a natureza”.

Preocupações que são intrínsecas ao projeto Save Waves Azores, organização parceira do Save the Waves Coalition, e que também são temas retratados no festival, em específico em relação à sustentabilidade, proteção e defesa dos oceanos.

“A preservação dos nossos oceanos e das nossas ondas tem de ser vista como um ativo dos Açores e do nosso país. De forma a que não aconteça, como tem acontecido, com algumas ondas ao longo dos anos”, como a “onda de Rabo de Peixe”, a “onda de São Mateus, na Terceira”, e “inclusive uma onda que foi destruída por uma construção na Graciosa, na zona da Barra”, ressalva o presidente da Associação de Surf da Terceira, que considera ainda ser necessário consciencializar relativamente às alterações climáticas, mas também em relação à “ligação do homem diretamente com o nosso mar e os nossos oceanos”.

Além da preocupação ambiental, são ainda documentadas temáticas como a utilização do surf como um veículo de integração e inclusão social para pessoas que enfrentaram vários tipos de adversidades e traumas na sua vida.

O Surf Films Roadshow, cujas sessões são gratuitas, já esteve este ano na Terceira e Graciosa e ainda vai ao Faial no dia 2 de dezembro.

Refere-se ainda que haverá sessões do festival em algumas escolas da Região.