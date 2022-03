Sporting vence Boavista e isola-se provisoriamente na liderança

O espanhol Pablo Sarabia, aos 53 minutos, e Nuno Santos, aos 59, apontaram os tentos dos invictos ‘leões’, que somaram a nona vitória consecutiva na prova, dando sequência ao 3-1 na Luz frente ao Benfica.

Após a derrota com o Ajax (4-2), quando já estava apurado para os oitavos de final da Liga dos Campeões, o Sporting voltou às escolhas habituais, exceção feita à titularidade do jovem Nazinho, na esquerda, e de uma frente de ataque sem Paulinho, castigado e positivo à covid-19.

Muito tentou a equipa da casa no primeiro tempo, do 'regressado' uruguaio Coates aos avançados, mas o iraniano Alireza, que sairia lesionado ao intervalo, fez várias defesas para adiar o que Sarabia e Nuno Santos lograriam na segunda parte, em que a equipa de Petit praticamente nada fez para reverter o resultado.

A vitória, coloca, à condição, os 'leões' três pontos acima do FC Porto, que no domingo recebe o Sporting de Braga, no jogo ‘grande’ da jornada, com os 'dragões' a terem de vencer, na 'ressaca' da eliminação da Liga dos Campeões, para igualar os 38 pontos que os lisboetas agora somam.

Também sob pressão, está o Benfica, que vai a casa do Famalicão à procura de não ver fugir o rival e vizinho, depois de se apurar para os 'oitavos' da 'Champions', mas também de perder na Liga, seguindo em terceiro, com 31 pontos.

Hoje, antes do jogo de Alvalade, o Vitória de Guimarães esteve a perder por 2-0 no D. Afonso Henriques, mas acabou a triunfar confortavelmente por 5-2 perante o Tondela, que se adiantou aos 18 minutos, por João Pedro, na conversão da primeira de quatro grandes penalidades da partida.

Undabarrena, aos 27, deu uma vantagem mais sólida aos forasteiros, mas Tiago Silva, cinco minutos depois, e o colombiano Estupiñán, aos 41, restabeleceram a igualdade, em ambos os casos na conversão de um castigo máximo.

No segundo tempo, o inglês Marcus Edwards converteu novo penálti, aos 62 minutos, após um lance que expulsou o espanhol Manu Hernando, e ‘bisou’ aos 81, antes de Rúben Lameiras fechar o resultado, aos 88.

Na classificação, o Vitória passou a somar 22 pontos, subindo provisoriamente ao quinto lugar da tabela, antes de jogar o Estoril Praia, e conseguiu a segunda vitória consecutiva na Liga.

Já o Tondela, manteve-se com 12 pontos, mais dois do que o Santa Clara, que é 16.º e está em posição de ‘play off’, tendo ainda um jogo em atraso por disputar.

O primeiro jogo do dia também teve reviravolta e dois penáltis, no dérbi entre representantes das regiões autónomas portuguesas, disputado no Funchal, onde o Marítimo se impôs ao Santa Clara (4-1).

Os açorianos até começaram praticamente a vencer, com um autogolo de Léo Andrade, na própria baliza, logo aos 25 segundos, mas o Marítimo respondeu e deu a volta ainda na primeira metade, com golos de Joel Tagueu, aos 18, na conversão de uma grande penalidade, Henrique, aos 38, Matheus Costa, aos 60, e Rafik Guitane, aos 69, este também de penálti.

Com esta vitória, o Marítimo, que soma três jogos consecutivos sem perder desde que Vasco Seabra assumiu o comando técnico, subiu ao nono lugar, agora com 14 pontos, enquanto o Santa Clara, que vinha de dois jogos sem perder, mantém-se na zona baixa da tabela, sendo 16.º, com 10.

No domingo, além do Famalicão-Benfica e do FC Porto-Sporting de Braga, o Belenenses SAD recebe o Estoril Praia, que quer voltar ao quinto lugar, e o Moreirense é anfitrião do Portimonense, outro ‘candidato’ aos lugares europeus.