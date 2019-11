Sporting vence Benfica e conquista Taça de Portugal de râguebi feminino

As mais lidas

As ‘leoas', que chegaram à fase final da competição, disputada na variante de ‘sevens’, depois de vencerem a Zona Sul da qualificação, bateram o SC Porto nos quartos de final, por 41-0, e a equipa mista do Belas/São Miguel nas meias finais, por 43-0, para chegarem à final da prova pela quinta vez consecutiva.

O Sporting conquistou este sábado a Taça de Portugal de râguebi feminino de 2019/20, ao vencer o Benfica por 28-5, na final que se disputou no Complexo Desportivo da Vila da Moita (Anadia).

