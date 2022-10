SPEA promove voluntariado científico na campanha SOS Cagarro

Conforme refere a SPEA em nota de imprensa, irão também ser desenvolvidas algumas iniciativas para convidar a desligar e reduzir luzes para facilitar a saída em segurança dos cagarros juvenis.



Assim e na ilha de São Miguel, a SPEA convida a comunidade a juntar-se a esta causa, apelando à inscrição de voluntários nas brigadas de resgate na marina e no porto de Vila Franca do Campo, de 15 de outubro até 15 de novembro, através do site do Centro Ambiental do Priolo, sendo que os voluntários poderão também assistir às sessões de anilhagem e recolha de dados biométricos, recebendo um diploma de participação nas brigadas.



Recorde-se que no ano passado foram resgatados em Vila Franca do Campo mais de 600 cagarros, reconhecendo a SPEA que é graças aos voluntários que este trabalho se torna possível todos os anos, “contribuindo para que a ave marinha mais abundante dos Açores possa continuar a prosperar no nosso arquipélago, onde cerca de 75% da sua população mundial nidifica”.



A SPEA pretende ainda sensibilizar a comunidade para a problemática da poluição luminosa e os seus impactos na biodiversidade, promovendo, junto das autarquias, o desligar e a redução de luzes para diminuir os riscos de queda de cagarros em vias públicas e em casas particulares.



A SPEA irá também realizar uma palestra de sensibilização sobre as aves marinhas dos Açores no sábado, dia 15 de outubro, pelas 19 horas, na sede da Terra Azul, na marina de Vila Franca do Campo. Por fim e em colaboração com a artista Ellie Ga e a associação “Anda & Fala”, será repetida a performance “Notes for a cagarros Assembly” no Centro Cultural de Vila Franca do Campo, no dia 3 de novembro, pelas 19 horas.