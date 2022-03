Sociedade Filarmónica Fraternidade Rural celebrou 158 anos

A cerimónia de aniversário contou com a presença da presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto, que desejando os maiores sucessos para o futuro, relembrou “a importância que as bandas filarmónicas têm para a Lagoa, sendo uma tradição incrementada no concelho que se vive há largos anos, em que a música educa, incute o espírito de união e de equipa e cultiva uma verdadeira paixão cultural e isso através da educação não-formal”.





De destacar a aposta da Câmara Municipal de Lagoa, através da Masterclass que está a decorrer no concelho, que se destina à constituição de uma Orquestra Juvenil de Lagoa (OJL) e tem por missão “cultivar a dinâmica e aprendizagem musical entre a comunidade jovem e contribuir para o desenvolvimento de cada indivíduo estimulando a sensibilização para a música”, na qual a Fraternidade Rural irá pertencer com oito elementos.