Sismo de magnitude 3,1 na escala de Richter sentido na ilha de São Miguel

Segundo o CIVISA, o sismo foi registado às 10h37 e teve epicentro a cerca de 15 quilómetros a sul-sudeste do Faial da Terra.

“De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli Modificada) na Povoação”, indica o CIVISA.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) também emitiu um comunicado sobre este sismo, atribuindo-lhe magnitude 2,6 e epicentro a cerca de 12 quilómetros a sudeste da Ribeira Quente.

“Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II/III (escala de Mercalli modificada) na freguesia da Ribeira Quente”, referiu o IPMA.

O sismo insere-se no aumento da atividade sísmica verificada desde o início do mês a sul da ilha de São Miguel, no concelho da Povoação.