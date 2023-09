Sete ilhas dos Açores com aviso laranja na quinta-feira devido a chuva

Em comunicado, o IPMA – que anteriormente tinha emitido avisos amarelos para estas ilhas - referiu que as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo) vão estar com aviso laranja entre as 06:00 e as 18:00 de quinta-feira, dia em que também vão estar com aviso amarelo entre as 00:00 e as 06:00 e das 18:00 às 24:00.

Já o grupo Central do arquipélago (Pico, Faial, São Jorge, Terceira e Graciosa) vai estar sob aviso laranja entre as 09:00 e as 18:00. Ainda na quinta-feira, entre as 00:00 e as 09:00 de quinta-feira e das 18:00 às 24:00 estas ilhas vão estar sob aviso amarelo.

O grupo Oriental dos Açores (São Miguel e Santa Maria) vai estar com aviso amarelo entre as 12:00 e as 24:00 de quinta-feira.

Os avisos nos Açores devem-se à “precipitação localmente forte, acompanhada de trovoada”, devido aos efeitos do furacão Margot.

O ciclone tropical não deverá atravessar a região, mas irá provocar uma “banda de precipitação” que vai afetar o arquipélago, explica o IPMA.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O laranja (no meio da escala) indica situação meteorológica de risco moderado a elevado.