Sessões de “Poesia para Crianças” na Biblioteca da Horta

Destinada a crianças e jovens em idade escolar, as sessões, com a duração aproximada de 50 minutos, decorrerão de manhã, pelas 10h00, e à tarde, pelas 14h00.

Nas sessões, será versada a obra "Meu Primeiro Livro de Poesia", uma compilação da conceituada autora Sophia de Mello Breyner Andresen, destinada a crianças e jovens.

Ator e encenador açoriano com mais de tinta anos de experiência, Valter Peres iniciou o seu percurso na narração oral e na poesia junto das escolas do ensino básico, tendo-se alargado depois às bibliotecas da região. A partir de 2003, no âmbito do Art&Manhas – Encontro de Artes, lançou-se na organização dos primeiros serões de contos realizados nos Açores, sendo presentemente um dos coorganizadores do “CONTO contigo na Praia”– Festival Internacional de Contistas dos Açores.