“Serralves em Festa” na Matriz de Ponta Delgada até 8 de setembro

A mostra, inaugurada pela vereadora da Cultura do município, Maria José Lemos Duarte, em representação do presidente José Manuel Bolieiro, engloba diversas fotografias que estreitam as diversas intervenções artísticas de “Serralves em Festa” resultantes da parceria entre a Câmara de Ponta Delgada e a Fundação de Serralves.







Segundo a vereadora da Cultura, a opção por exposições de rua como esta "Serralves em Festa" é permitir com que "qualquer pessoa, a qualquer hora do dia ou da noite, possa apreciar arte, além de constituir um fator pedagógico", disse citada em nota.





Jorge Kol Carvalho, presidente da AFAA, agradeceu à Câmara Municipal de Ponta Delgada por, uma vez mais, apoiar iniciativas como esta que agora pode ser apreciada no Largo da Matriz.





Recorde-se que da parceria entre o município de Ponta Delgada e a Fundação Serralves têm nascido várias sinergias, entre as quais a exposição de fotografia patente até 8 de setembro e que traz a Ponta Delgada o maior evento da cultura contemporânea em Portugal e um dos maiores da Europa: “Serralves em Festa”.





A mostra espelha pontos de vista singulares, propõe diálogos inéditos, convida a participar no evento, que, também, incorpora o pensamento e práticas ligadas à reflexão sobre o meio ambiente e a paisagem.





A exposição que a Câmara e a AFAA trazem até esta cidade retrata as diversas intervenções artísticas que nas 50 horas de Serralves em Festa os fotógrafos amadores conseguiram captar.





A exposição é resultado do aprofundamento de uma experiência que já vai no terceiro ano consecutivo e que surge no âmbito do trabalho da AFAA e da Fundação de Serralves. Trabalho este que foi refletido num workshop ministrado em Ponta Delgada, pela curadora de Serralves Filipa Loureiro, no qual foram selecionadas as diversas imagens que podem ser apreciadas no lado Sul da Matriz.