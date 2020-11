Série Açores suspensa até 14 de dezembro

Em comunicado, a associação gestora dos quadros competitivos na Região adianta que a decisão foi tomada após reunião com todas as associações da modalidade nos Açores e após ter sido auscultada a Federação Portuguesa de Voleibol.



A decisão, adianta ainda a AVIT, teve por base “a situação epidemiológica que se atravessa na Região Autónoma dos Açores e, em particular, nas ilhas de São Miguel e Terceira”, mas também a obrigatoriedade “que todos os passageiros que embarquem nos aeroportos das ilhas de São Miguel e Terceira com destino a outra ilha do arquipélago deverem apresentar comprovativo que ateste a realização de teste de despiste ao SARS-CoV-2, nas 72 horas antes da partida do voo, com resultado negativo”.



A aplicação desta medida, decidida em reunião de Conselho do Governo de 19 de novembro, está a gerar muitas dúvidas na comunidade desportiva dos Açores “e até que o Governo Regional as possa esclarecer junto do movimento associativo, esta nova realidade reforçou a necessidade de suspensão destas provas”, reforça ainda a AVIT.



O comunicado diz ainda que a 14 de dezembro as associações de voleibol da região vão reunir, em conjunto com o órgão federativo, para ser “feita uma avaliação da situação na Região de forma a aferir da possibilidade da retoma desta competição”.

Até ao momento, e cumpridas - embora incompletas - oito jornadas da competição, o Santa Cruz lidera a prova feminina com 23 pontos, ao passo que nos masculinos o campeão em título, Marienses, segue invicto no topo da classificação com 17 pontos conquistados.