Semana das Pescas dos Açores homenageia antigo governante regional Adolfo Lima

Em nota disponibilizada no portal ‘online’ do executivo, lê-se que a Semana das Pescas vai “homenagear o histórico governante Adolfo Lima, secretário com a tutela do setor nos executivos de João Bosco Mota Amaral”, que liderou o governo da região entre 1976 e 1995.

“Os trabalhos, que decorrem até ao final de quinta-feira e se centram na cidade da Horta, embora passem também pela ilha do Pico, incluem conferências, debates e visitas, arrancando na tarde de segunda-feira com uma homenagem a Adolfo Lima, promotor da Semana das Pescas”, lê-se no comunicado.

A sessão de homenagem vai contar com intervenções do homenageado, do presidente da Câmara da Horta, Carlos Ferreira, do secretário regional do Mar e Pescas, São João, e do presidente do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), José Manuel Bolieiro.

Adolfo Lima nasceu em 12 de março de 1941, em Angra do Heroísmo, tendo sido funcionário do ministério da Agricultura e secretário regional dos Açores com a tutela das Pescas durante 16 anos.

Licenciado em medicina veterinária, foi ainda presidente da Comissão Internacional para a Conservação do Atum no Atlântico.

A 29 de março, o Governo dos Açores anunciou que vai retomar a Semana das Pescas, 17 anos depois, mantendo a designação do evento pelo “significado histórico” que tem para a ilha do Faial.