Seis novos casos e duas recuperações nos Açores nas últimas 24 horas

De acordo com nota, na ilha de São Miguel, foram diagnosticados um indivíduo do sexo feminino de 20 anos, e dois indivíduos do sexo masculino, de 24 e 47 anos, provenientes de ligação aérea com território continental português, não residentes na Região, que realizaram teste de despiste ao SARS-CoV-2 à chegada com resultado positivo.



Na ilha Terceira, foram detetados um indivíduo do sexo masculino de 44 anos, proveniente de ligação aérea com território continental português, não residente na Região, que realizou teste de despiste ao SARS-CoV-2 à chegada com resultado positivo, bem como um indivíduo do sexo masculino de 47 anos, residente na Região, que apresenta condição clínica estável e está internado no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.



A investigação epidemiológica deste caso já permitiu aferir a existência de contacto com um caso positivo identificado após a sua saída da Região, tendo a Autoridade de Saúde Concelhia despoletado os procedimentos para identificação, testagem e vigilância de contactos próximos, inclusivamente num estabelecimento de ensino de Angra do Heroísmo.



Na ilha do Faial, foi diagnosticado um indivíduo do sexo feminino de 42 anos, proveniente de ligação aérea com território continental português, não residente na Região, que apresentou teste de despiste ao SARS-CoV-2 realizado antes do embarque com resultado negativo e cujo teste efetuado após o sexto dia produziu resultado positivo.



A Autoridade de Saúde Regional, adianta, ainda, que foram registados dois casos na ilha Terceira, correspondentes a um indivíduo do sexo feminino de 27 anos, e um indivíduo do sexo masculino, de 31 anos, provenientes de ligação aérea com território continental português, que apresentaram documentação comprovativa de infeção e posterior recuperação, pelo que não são considerados ativos na Região.



Diz a nota que um caso reportado no sábado, 31 de outubro, correspondente a um indivíduo do sexo feminino de 28 anos, na ilha de São Miguel, apresentou documentação comprovativa de infeção e posterior recuperação, pelo que já não é considerado ativo na Região.



Regista-se ainda a recuperação de dois indivíduos do sexo masculino de 28 e 48 anos, na ilha de São Miguel, elevando para 240 o número de casos recuperados na Região.



Até ao momento, foram detetados na Região 402 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19, verificando-se atualmente 86 casos positivos ativos, dos quais 66 na ilha de São Miguel, 10 na ilha Terceira, um na ilha Graciosa, quatro na ilha do Pico, três na ilha do Faial, um na ilha de Santa Maria e um na ilha das Flores.