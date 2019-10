Segundo período de greve da Azores Airlines de 25 a 28 de outubro

De acordo com comunicado e, à semelhança do ocorrido na passada semana, a transportadora aérea volta a sugerir aos passageiros com reservas efetuadas para os períodos de greve, que procedam à alteração da viagem (sem custos adicionais) ou solicitem o reembolso da mesma, em caso de desistência.



A SATA poderá apenas garantir a realização dos voos decretados nos serviços mínimos obrigatórios, sendo que nesta situação encontram-se apenas as ligações entre o continente e as ilhas do Pico, Faial e Santa Maria. Todas as outras ligações previstas poderão sofrer atrasos e/ou cancelamentos, diz o comunicado.