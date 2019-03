Segunda edição da Noite das Pantas na Maia

Organizado pela Casa do Povo da Maia, através da sua Biblioteca Infanto-Juvenil e do Posto de Turismo, o evento conta com a participação da população e das várias instituições locais.





A freguesia da Maia oferece aos participantes uma das suas seculares tradições: as Pantas, um fenómeno de Carnaval que perdura há séculos na Maia, quiçá introduzido por Inês Maia, a primeira aldeã a dar início ao povoamento da freguesia, explica nota informativa.





Fazem parte desta festa carnavalesca, a reconstituição histórica das Pantas pelas ruas da Maia, com concentração no Largo do Hospital, onde os diferentes grupos farão as suas exibições.





Segue-se o Baile de Pantas, com muita animação, música, dança, ritmos, e doçaria de Carnaval, nomeadamente malassadas, coscorões, sonhos, etc. Tudo isto acompanhado pelo famoso Chá Gorreana, cujo cultivo e produção são orgulhosamente feitos na freguesia da Maia.