Secretaria Regional da Saúde e ANF avaliam parceria para reforçar cuidados de proximidade

“Estão já vários projetos delineados para 2020”, afiançou Teresa Machado Luciano, no final da reunião, estando estes relacionados com a dispensa de medicamentos de âmbito hospitalar em farmácias comunitárias a doentes com doença crónica e à implementação da Via Verde do Medicamento na Região Autónoma dos Açores, para reforçar o acesso ao medicamento.



Outra das preocupações transmitidas pela titular da pasta da Saúde foi a necessidade de reforço da quota de genéricos, que estava em 70,6% no mês de outubro de 2019, ligeiramente acima dos 70,5% do Continente.



Os medicamentos genéricos correspondem a substâncias ativas que se encontram no mercado há vários anos e que, por essa razão, apresentam maior garantia de efetividade e permitem um melhor conhecimento do respetivo perfil de segurança. São ainda 20 ou 35% mais baratos do que o medicamento de referência.

A Via Verde do Medicamento é, por sua vez, um projeto para aquisição excecional de medicamentos, que em doenças crónicas, pode ser ativado quando a farmácia não tem stock do medicamento pretendido, reforçando assim o acesso dos utentes a medicamentos.