“Se não houver orçamento, há crise política e económica”

Piedade Lalanda. É a nova presidente do Conselho Económico e Social dos Açores (CESA). Em entrevista ao Açoriano Oriental, a socióloga afirma não querer dirigir o CESA em função da sua formação académica ligada às questões sociais e defende que o conselho é um espaço de “consensos” e “contradições”, onde importa “escutar” e integrar as “diferentes perspetivas” económicas, sociais ou ambientais. Enquanto presidente do CESA, gostaria de definir, anualmente, um tema de debate e de abordagem múltipla “transversal às preocupações das entidades nele representadas”