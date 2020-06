SATA aproveitou suspensão da operação para “manutenções profundas”

"Em terra, ao longo dos últimos meses, procedemos ao cumprimento do plano de manutenções profundas que havíamos traçado. Demos particular atenção à revisão de todos os interiores, aproveitando o momento para substituir ou higienizar em profundidade", disse Luís Rodrigues, em missiva enviada na segunda-feira à noite aos passageiros da companhia açoriana.

A Azores Airlines voltou a operar entre o continente português e as ilhas de São Miguel e Terceira na segunda-feira, depois de os voos terem sido suspensos a 19 de março com a pandemia de Covid-19.

O presidente da companhia disse ter sido necessário implementar "medidas de segurança adicionais" para acorrer a todas as "recomendações" dos "reguladores".

"Foi feita uma cuidada revisão, incluindo a todos os sistemas de ar condicionado. De igual modo, foram desinfetados todos os elementos que servem ao uso do passageiro. Já o fazíamos antes, mas este novo momento que vivemos exigiu o desenho de novas medidas", assinalou.

Na carta, Rodrigues regista que a companhia área viveu nos "últimos três meses" uma "realidade" desconhecida em que o "mundo da aviação quase parou".

"Ao longo dos últimos meses, transformámos a nossa operação por forma a garantir o transporte diário de bens essenciais para o Arquipélago dos Açores e entre as suas nove ilhas: alimentos, material de uso hospitalar e assegurámos o transporte de casos de força maior", acrescentou.

O presidente da empresa pública regional disse que agora é necessário encontrar "uma nova forma de estar e viajar".

"Há quem diga que o mundo das viagens jamais será o mesmo. Na SATA acreditamos que o mundo das viagens poderá vir a ser ainda melhor", afirmou.

Apesar de frisar que "viajar é uma forma de estar no mundo", Luís Rodrigues defendeu que a retoma dos voos irá ser "gradual".

"Apesar dos redobrados cuidados, sabemos que a retoma dos voos será gradual. Ir com mais calma é também zelar pelo bem-estar de todos. E é esta a nossa principal preocupação. Assegurar-nos que o seu regresso a bordo é um momento tranquilo, confortável, quase como um regresso a casa", declarou. ´

No passado fim de semana, o Governo dos Açores deu indicação ao grupo SATA para retomar até 15 de julho as ligações entre o continente e as ilhas de Santa Maria, Pico e Faial.

Já as ligações internacionais da SATA para Boston, Frankfurt, Praia e Toronto devem retomar a 01 de julho.