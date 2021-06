São Miguel regista 78 recuperações de Covid 19 e soma mais 42 casos positivos

No Faial há um novo caso (Praia do Norte) referente à integração de mais um caso positivo numa das cadeias de transmissão local primária existentes naquela ilha.

Em São Miguel, dois casos são referentes a viajantes, ambos não residentes, um com teste positivo ao 6.º dia e outro antes do início de viagem interilhas que teve teste positivo à chegada de Portugal continental. Todos os restantes casos foram diagnosticados em contexto de transmissão comunitária.

O concelho da Ribeira Grande regista 14 novos casos (oito na Matriz, dois no Pico da Pedra, um em Rabo de Peixe, um na Ribeirinha, um na Conceição e um em São Brás).

No concelho de Ponta Delgada há 14 novos casos (três nas Capelas, dois nos Arrifes, dois nos Fenais da Luz, dois na Relva, um na Fajã de Cima, um em São José, um nos Ginetes, um em São Vicente Ferreira e um na Candelária).

No concelho da Lagoa há 10 novos casos (cinco no Rosário, quatro em Santa Cruz e um em Água de Pau).

No concelho de Vila Franca do Campo foram diagnosticados três novos casos (dois em Água d' Alto e um em São Miguel) e o concelho da Povoação volta a ter um caso positivo (Ribeira Quente)

No mesmo período registaram-se 78 recuperações em São Miguel, 43 na Ribeira Grande, 30 em Ponta Delgada, 3 na Lagoa e 2 em Vila Franca do Campo.

Estão internados quatro doentes no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada e um no Hospital de Santo Espírito da ilha Terceira, nenhum em cuidados intensivos.

O arquipélago conta presentemente com 312 casos positivos ativos, sendo 287 em São Miguel, 11 na Terceira. 10 no Faial, 1 em São Jorge e 1 Santa Maria.