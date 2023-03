São Miguel e Terceira com novo programa de residências artísticas de dança

Num comunicado enviado à agência Lusa, a MOOT – The Movement Lab, uma plataforma digital dedicada à dança sediada na ilha Terceira, avança que o “Deriva” é um “novo programa anual de residências artísticas para bailarinos, performers e intérpretes”.

O “Deriva”, que foi um dos 10 projetos selecionados pelo programa europeu Archipel.eu, vai decorrer em São Miguel e na Terceira, “envolvendo parceiros” da região e da Alemanha.

“A primeira residência artística acontece já no próximo mês de abril nas ilhas Terceira e São Miguel com os fundadores do Lake Studios Berlin, um centro de investigação e de residências em dança contemporânea, sediado em Berlim”, lê-se na nota de imprensa.

Os artistas Marcela Giesche e Mark Grunow vão estar na Terceira de 04 a 19 de abril em residência artística, onde vão “explorar os métodos pedagógicos do ensino de dança”.

De 20 a 24 de abril, na ilha de São Miguel, a Moot e o Lake Studios vão promover formações para aos artistas locais.

As residências artísticas têm como “objetivos” a criação de “condições para a discussão e investigação sobre métodos de formação e de processos criativos”, a partilha de “experiências”, a documentação de um “plano de treino de dança e movimento” e a realização de um trabalho de “prospeção de possíveis locais nas ilhas para a implementação de um centro de residências artísticas”.

“Durante o período de residências, prevê-se a realização de ensaios abertos e a organização de um encontro com artistas e estruturas culturais locais a decorrer na Casa do Sal, em Angra do Heroísmo, na Terceira”, avança ainda a Moot.

A Moot é uma plataforma digital dedicada à formação e saúde de bailarinos que está sediada no TERINOV – Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira.