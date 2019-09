Santos repete 'onze' da final da Liga das Nações com Félix no banco

Portugal vai apresentar este sábado frente à Sérvia, em jogo de qualificação para o Euro2020 de futebol, o mesmo ‘onze' que utilizou na final da Liga das Nações, com Gonçalo Guedes a fazer dupla na frente com Cristiano Ronaldo.

O avançado do Valência, que foi o ‘herói' desse jogo com a Holanda (1-0), manteve a confiança do selecionador Fernando Santos, que optou por deixar no banco de suplentes João Félix, quando era esperada a titularidade do jogador do Atlético Madrid.

Em Belgrado, Santos seguiu a teoria ‘em equipa que ganha não se mexe' e voltou a juntar José Fonte a Rúben Dias no centro da defesa lusa, assim como William Carvalho e Danilo no meio campo, atrás de Bernardo Silva e Bruno Fernandes.

Nélson Semedo e Rafael vão voltar a ser os laterais, enquanto Rui Patrício, como é habitual, será o guarda-redes.

Daniel Podence e Ferro, estreantes em convocatórias da seleção nacional, vão assistir ao jogo na bancada, já que foram excluídos da lista final de 23 jogadores.

Do lado da Sérvia, destaque para a ausência do avançado Jovic, do Real Madrid, que vai estar no banco de suplentes, tendo sido preterido por Mitrovic, que vai jogar na frente com a ‘estrela' Tadic.

A seleção portuguesa procura somar a primeira vitória no Grupo B e relançar-se na luta pelo apuramento direto para o Euro2020.

Portugal está proibido de perder, depois de ter arrancado o agrupamento com dois empates caseiros, perante Ucrânia (0-0) e precisamente a Sérvia (1-1).

A seleção lusa segue no quarto e penúltimo lugar do Grupo B com apenas dois pontos, embora tenha menos dois jogos que a Ucrânia, que lidera com 10, e que o Luxemburgo, que é segundo com quatro.

Com mais um jogo que Portugal, a Sérvia é terceira classificada, também com quatro pontos, enquanto a Lituânia segue em último, com apenas um ponto.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto ao Euro2020. Caso falhe a qualificação no grupo, Portugal tem, pelo menos, assegurada a presença no ‘play-off', via Liga das Nações.

O encontro, que vai decorrer no Estádio Rajko Mitic, ‘casa' do Estrela Vermelha, está agendado para as 20:45 locais (19:45 em Lisboa) e terá arbitragem do turco Cüneyt Çakir.