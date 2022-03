Santa Maria com “Piquete H24” em funcionamento

Trata-se de um serviço que pretende “assegurar, em regime de permanência, a disponibilidade operacional imediata de meios técnicos e humanos, a empenhar em situações de emergência que se registem na área territorial do concelho”, explica nota da autarquia.





Na área do planeamento e operações, este serviço deve assegurar o “apoio à primeira intervenção em situações de, bem como colaborar no processo de registos sobre acidentes graves ou catástrofes ocorridas no concelho”.





Destaque também para sua ação na área da prevenção e segurança, onde prevalece o “reporte de informação sobre situações de risco identificadas no terreno e a colaboração em ações de identificação e sinalização de medidas de segurança face aos riscos identificados no concelho”.





Para reportar qualquer ocorrência, as entidades e os cidadãos devem utilizar o seguinte “telemóvel H24” - 926 890 233, disponível 24 horas por dia.