Santa Clara entre os quatro invictos dos dois principais escalões do top-7 europeu

Na antecâmara da receção ao FC Porto B no domingo, a turma açoriana parte na liderança isolada com 29 pontos, somando oito vitórias e cinco empates ao cabo de 13 encontros.

Já o Bayer Leverkusen regista 11 triunfos e três empates, mantendo-se no primeiro lugar da Liga alemã com mais quatro pontos do que o Bayern Munique, embora com um encontro a mais realizado.

O percurso que mais impressiona entre os clubes das sete principais ligas europeias é o do PSV, tendo em conta que a formação neerlandesa não só está invicta como também ainda não cedeu qualquer empate na competição (15 vitórias em 15 jogos).

Quem também consta no leque de invictos é o St. Pauli, equipa que lidera da segunda divisão alemã, com 32 pontos, em igualdade pontual com o Holstein Kiel. O conjunto de Hamburgo soma oito vitórias e oito empates.

O treinador do Santa Clara, Vasco Matos, tem sido cauteloso no momento em que é desafiado a reagir aos bons resultados e recordes que os 'encarnados' de Ponta Delgada têm atingido, optando sempre por ressaltar a importância do "jogo a jogo" e do "rigor" no trabalho diário, destacando que "as contas fazem-se no final".

O que também tem impressionado esta época nos açorianos é a capacidade de conceder poucos golos. Vasco Matos afirmou no início da temporada que "a casa constrói-se pelo rés-do-chão" e o que se tem assistido é a uma equipa extremamente coesa no processo defensivo, apresentando uma das melhores médias de golos sofridos por jogo.

Em 13 partidas, o Santa Clara apenas sofreu sete golos, numa média de 0,53 golos sofridos por jogo. Nas segundas ligas, o Leganés surge logo abaixo com 0,57 (11 golos sofridos em 19 jogos), seguindo-se o Leicester com 0,60 (12 golos em 20 jogos), conjuntos que lideram em Espanha e Inglaterra, respetivamente.

Quanto às equipas primodivisionárias, destaque para os franceses do Nice e para o PSV, que sofreram apenas seis golos em 15 jogos (média de 0,40), e do Inter, líder da Liga italiana que em 15 encontros cedeu sete (média de 0,46).