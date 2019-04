Santa Clara e Vitória de Setúbal empatam a zero em jogo desinspirado

O Santa Clara e o Vitória de Setúbal empataram este sábado a zero nos Açores, num jogo da 31.ª jornada da I Liga de futebol sem grande história e com poucas oportunidades flagrantes de golo.

Numa tarde predominantemente soalheira, o resultado acabou por beneficiar acima de tudo os sadinos, ainda a lutar pela manutenção.

Na primeira metade do jogo, muito faltosa e particularmente mal jogada, o momento de maior perigo deu-se com Cádiz, avançado do Setúbal, a falhar um golo quase certo aos 18 minutos, após assistência de Ruben Micael.

Até final dos primeiros 45 minutos, Zequinha, do Setúbal, teve ainda dois bons momentos no ataque, e Zé Manuel, pelos açorianos, podia ter também inaugurado o marcador, aos 39 minutos.

Mesmo no final da primeira parte, Guilherme Schettine, avançado do Santa Clara, escapou à expulsão após falta sobre Ruben Micael que lhe poderia ter valido o segundo amarelo.

No reatar da partida, o trinco Kaio teve a melhor oportunidade do jogo para os açorianos, com um remate ao poste seguido de um remate na ressaca que viria a encontrar oposição do guardião sadino, Makaridze.

Mendy, entrado na segunda parte, e Cádiz continuaram a causar algum perigo no ataque do Vitória de Setúbal, mas João Lopes - que se estreou hoje na liga, relegando o habitual titular Marco para o banco - conseguiu manter a baliza do Santa Clara inviolável.

Nos últimos dez minutos, Mendy poderia ter marcado para os sadinos, Rashid teve também uma boa oportunidade de livre direto para o Santa Clara, e Schettine, já nos descontos, desperdiçou uma boa oportunidade para a vitória ficar nos Açores após cruzamento de Pablo Lima.

O árbitro Carlos Xistra mostrou três amarelos para cada lado, tendo poupado Schettine da expulsão no final da primeira parte.

O Santa Clara terminará sempre a jornada 31 em nono lugar da I Liga, chegando aos 38 pontos, ao passo que o Vitória de Setúbal fez 33 pontos e está, provisoriamente, no 11.º posto.