Na segunda etapa do circuito, disputada nos dias 17 e 18, a atleta do CNRPalcançou a primeira posição na disciplina de Dinâmica com bi-barbatanas, com uma marca de 118 (RN), o que constitui novo recorde nacional.

Sandra Brum tomou parte em mais duas provas e, em ambas, conquistou lugares de pódio.



Na disciplina de dinâmica sem barbatanas classificou-se na terceira posição com 76 metros e, finalmente, em apneia estática alcançou o segundo lugar, com o tempo de 4:58.