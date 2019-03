"Salários na Misericórdia investigados pelo Ministério Público" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental noticia, com destaque fotográfico, que a Inspeção da Segurança Social dos Açores detetou irregularidades nos vencimentos e contratações na Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada.

"Novo caderno de encargos da SATA pronto até junho", "Romeiros partem em peregrinação a partir de sábado", "João de Melo distinguido com Medalha de Mérito Cultural", "Viagem de veleiro para ajudar no combate à droga" e "Magalhães com cautelas para o Azores Rallye" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.