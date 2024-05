Rúben Amorim aponta ao terceiro campeonato pelos 'leões'

Rúben Amorim, que falava aos jornalistas minutos depois de ter conquistado o 20.º campeonato nacional para o Sporting, o segundo da conta pessoal, quer, para já, desfrutar da festa, mas levantou um pouco a ponta do véu em relação ao futuro.

“É uma felicidade enorme. Tenho contrato e sou treinador do Sporting. Hoje vamos festejar. As pazes estão feitas com os adeptos. É um carinho especial, porque o contexto era diferente. No anterior não tivemos público. Desta vez tivemos e agora vamos tentar o terceiro (título nacional). O meu filho mais velho ficou muito feliz e agora vai para o Marquês”, afirmou.

O Sporting sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 20.ª vez, beneficiando da derrota do Benfica na visita ao Famalicão, por 2-0, na 32.ª jornada da I Liga, para chegar ao título.

Com este resultado, o Sporting, que no sábado venceu em casa o Portimonense (3-0), volta a conquistar o título, depois do último em 2020/21, somando 84 pontos, mais oito do que o Benfica, quando estão apenas duas jornadas por disputar.