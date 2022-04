Ricardo Moura lidera no final da manhã

O piloto Ricardo Moura (Skoda Fabia R5) lidera o XXXII Além Mar Rali Ilha Azul no final da manhã do segundo e último dia, com o tempo 25:23:1 minutos, menos 12,4 segundos que Luís Miguel Rego (Skoda Fabia R5 EVO), segundo, e 20,3 segundos que Pedro Antunes (Citröen C3 R5), terceiro.