Ribeira Grande prepara Plano de Mobilidade Urbana Sustentável

A Câmara Municipal da Ribeira Grande apresentou o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável para o concelho, numa sessão pública que teve lugar no Teatro Ribeiragrandense.

O Plano de Mobilidade Urbana Sustentável integra um "conjunto de objetivos operacionais a desenvolver na Ribeira Grande, nomeadamente a melhoria do serviço de transporte público de passageiros, o reforço da intermodalidade, o incentivo à mobilidade elétrica e a gestão do estacionamento, entre outros", explica nota da autarquia.







Na ocasião, o presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, anunciou que a autarquia está a "equacionar a introdução de novas modalidades de transporte que assegurem a ligação entre as várias localidades do concelho e queremos reabilitar e requalificar a marginal da Ribeira Grande com uma componente pedonal e ciclável”.







O objetivo passa por “reduzir a pegada ecológica através de uma maior aposta na denominada economia verde, seja através do compromisso da autarquia em adequar a sua frota automóvel a veículos elétricos ou híbridos ou avançar para a criação de uma rede de ciclovias, cujo projeto já se encontra em fase de concurso público”, revelou.





Alexandre Gaudêncio sustentou ainda, na mesma nota, que a Câmara da Ribeira Grande está “sensível às questões que se prendem com a defesa do meio ambiente” e, nesse sentido, vai “investir também em ações de sensibilização junto da população para que recorra a meios de transporte mais amigos do ambiente".





O documento também revela uma desadequação do transporte público regional face às novas realidades de desenvolvimento do concelho, matéria que deverá ser tida em conta por parte das entidades competentes.