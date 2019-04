Ribeira Grande pagou 123 mil euros por concerto de Kevinho

A Câmara Municipal da Ribeira Grande pagou 123 mil euros para contratar o cantor brasileiro Kevinho, que realizou um concerto no passado domingo no parque de exposições de São Miguel, em Santana. O contrato para a realização do espetáculo foi assinado por Alexandre Gaudêncio, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande e Miguel Fernandes, gerente da empresa Soundsgood, Lda., no dia 12 de abril (sexta-feira) e divulgado ontem na base de contratos públicos.







