Ribeira Grande abre candidaturas para bolsas de estudo

A Câmara Municipal da Ribeira Grande abriu as inscrições para a atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior, residentes no concelho da Ribeira Grande. As candidaturas podem ser submetidas até dia 28 de janeiro de 2022, junto da Divisão de Ação Social da autarquia.

A autarquia reforçou o valor referente às bolsas de estudo, atingindo este ano os 125 mil euros. Para Alexandre Gaudêncio, este valor revela a preocupação da autarquia em apoiar os seus estudantes, incentivando, desta forma, que prossigam os estudos, melhorando a taxa de escolaridade do ensino superior no concelho.

As bolsas de estudo atribuídas consistem em prestações pecuniárias mensais, com duração máxima de 10 prestações, e/ou pagamento de uma passagem aérea, a atribuir por cada ano letivo, quando se verificar que o local de ensino do estudante implica deslocação para fora da ilha de residência. O pagamento da passagem irá até ao valor máximo da tarifa de estudante e as bolsas de estudo terão como valor máximo 25% do salário mínimo regional, em vigor no ano da candidatura à bolsa de estudo.

Podem candidatar-se todos os alunos residentes no concelho da Ribeira Grande que se matriculem, ou que já tenham ingressado no ensino superior, cujos agregados familiares apresentem dificuldades económicas, devidamente comprovadas. Ainda, como novidade para o presente ano, os apoios serão atribuídos de acordo com uma componente de mérito escolar.

O formulário e o regulamento estão disponíveis no site da autarquia, podendo as candidaturas ser apresentadas através do formulário online ou nos serviços de Divisão de Ação Social e Educação.

As candidaturas serão validadas, e consideradas, conforme o novo “Regulamento Municipal para Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior”, da Câmara Municipal da Ribeira Grande.