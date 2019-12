Revista 100 Maiores Empresas revela ranking do ano 2018

A revista 100 Maiores Empresas dos Açores vai ser hoje lançada, pelas 17h30, no Grand Hotel Açores Atlântico, em Ponta Delgada, numa cerimónia onde irão ser reveladas as maiores e as melhores empresas açorianas, no ranking relativo ao ano de 2018.

A cerimónia será presidida pelo Presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro.



A revista 100 Maiores Empresas dos Açores 2018, que vai ser distribuída juntamente com o jornal Açoriano Oriental de sábado, 7 de dezembro, dedica também um espaço especial a um tema específico, que neste ano é o turismo.



Uma entrevista com o presidente do Observatório do Turismo dos Açores, Carlos Santos e vários artigos de opinião com responsáveis políticos, associativos, do setor financeiro e empresários, vão dar ao leitor da revista 100 Maiores Empresas 2018 um retrato completo do setor da economia açoriana que mais tem crescido nos últimos anos.



Durante a cerimónia de lançamento da revista 100 Maiores Empresas dos Açores 2018 irão ser distinguidos o Gestor do Ano 2018 e o Melhor Projeto de Investimento e serão ainda atribuídos o Prémio Empreendedorismo e o Prémio Carreira, que consagra os empresários e gestores de maior longevidade e sucesso na economia açoriana.



As distinções da revista 100 Maiores Empresas dos Açores são atribuídas por um júri de oito membros de reconhecido mérito, presidido por Álvaro Dâmaso e que integra nomes como os de Mário Fortuna, Luís Anselmo, António Marinho, Paulo Gil André, José Luís Amaral, Ana Isabel Moniz e Teresa Tiago.



A revista 100 Maiores Empresas dos Açores é uma publicação anual da Açormedia, tendo como parceiros a Informa D&B e a Baker Tilly. A cerimónia de lançamento conta com o apoio do Santander.